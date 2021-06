Jeudi c’est compliqué – w/ sarah1000 Le Chapiteau, 17 juin 2021-17 juin 2021, Marseille.

Jeudi c’est compliqué – w/ sarah1000

Le Chapiteau, le jeudi 17 juin à 18:00

À toustes les danseurses, les rêveurses, les teuffeurses en colère et celleux qui méditent, aux cris de joie des sœurs et à nos ambitions, à nos engagements multiples, nos amours et notre foi. LINE UP : sarah1000 taille ses sets à l’image des êtres imparfaits et pluriels que nous sommes : rythmiques tout en textures, RnB décomplexé et pop virtuelle, qui sait où porte le courant ? — L’entrée est GRATUITE mais attention, LA JAUGE ÉTANT TRÈS LIMITÉE, pensez à arriver tôt ! _ _ _ INFOS PRATIQUES En respect des mesures sanitaires en vigueur, la jauge de cet événement est réduite. Le port du masque est obligatoire !! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Entrée libre

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



