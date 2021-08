Jeudi c’est compliqué – w/ Gérald Le Chapiteau, 12 août 2021, Marseille.

Jeudi c’est compliqué – w/ Gérald

Le Chapiteau, le jeudi 12 août à 18:00

Le retour du DJ le plus nordique de marseille derrière les platines du Chapiteau, pour un jeudi tout en douceur comme on les aime ! Le tout en open air pour profiter d’un bon cocktail au soleil ! LINE UP : GÉRALD Gérald, papa barbu descendu du nord dans notre belle cité phocéenne, vient s’installer aux platines du Chapiteau jeudi 15 juillet. Mélomane, il aime titiller les platines et vous fera découvrir un univers éclectique qui laisse entrevoir son amour de la musique et de la convivialité. Friand de sonorités variées, Gérald vous proposera de vous détendre en musique, entre tracks soigneusement choisis et valeurs sûres sur lesquelles il fait bon se trémousser ! 18h00 : Ouverture des portes 19h00 : DJ set 22h00 : Fin du DJ set 00h00 : On se dit au revoir — RESERVATION OBLIGATOIRE ! Evénement gratuit ! Jauge limitée, n’oubliez pas de réserver ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/uhdaf3dc](https://tinyurl.com/uhdaf3dc) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !): – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 48h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) Un STAND DE DEPISTAGE avec test antigénique est mis en place sur le parking face à l’entrée du Chapiteau ! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Gratuit sur réservation

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T18:00:00 2021-08-12T23:59:00