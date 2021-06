Jeudi c’est compliqué – w/ Electric Pommettes Le Chapiteau, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Marseille.

Jeudi c’est compliqué – w/ Electric Pommettes

Le Chapiteau, le jeudi 1 juillet à 18:00

Apparement, il leur restait quelques tracks dans le sac… Leur premier passage au Chapiteau était tellement fou, qu’elles reviennent mettre le feu au dancefloor ! Again, les Electric Pommettes prévoient un bon cocktail de sons pour une deuxième soirée eclectic-electric ! Si tu n’étais pas venu.e la dernière fois, ne rate surtout pas cette occasion. Les Electric Gambettes ont la recette pour faire bouger tes gambettes ! LINE UP : LIL’PEA, ancienne résidente du Rosa Bonheur LAU du collectif Wicked Girls Par respect pour le voisinage, le set s’arrête à 22h00. Le Chapiteau ferme à 00h00. Arrivez tôt si vous voulez kiffer le son ! — L’entrée est GRATUITE mais attention, LA JAUGE ÉTANT TRÈS LIMITÉE, il faudra réserver votre place RESERVATION OBLIGATOIRE ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/ydju86kv](https://tinyurl.com/ydju86kv) _ _ _ INFOS PRATIQUES Le port du masque est conseillé lors de vos déplacements ! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Gratuit sur réservation

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T18:00:00 2021-07-01T23:59:00