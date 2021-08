Jeudi c’est compliqué – w/ ANTiCLiMAX Le Chapiteau, 5 août 2021, Marseille.

Jeudi c’est compliqué – w/ ANTiCLiMAX

Le Chapiteau, le jeudi 5 août à 18:00

Un esprit punk dans un corps funk ! C’est dur de décrire quelqu’un qui ne rentre pas dans des cases. Pour utiliser ses mots, il nous prévoit un DJ set “mignon, entreprenant et vicieux à la fois”. LINE UP : ANTiCLiMAX est un DJ sans manières mais pas sans attitude. Survolté, incorrigible farceur, il a semé le trouble en bien des points de la planète, illustrant à sa manière la diversité et l’érudition qui le caractérisent. 18h00 : Ouverture des portes 19h00 : DJ set 22h00 : Fin du DJ set 00h00 : On se dit au revoir — RESERVATION OBLIGATOIRE ! Evénement gratuit ! Jauge limitée, n’oubliez pas de réserver ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/2jmvtvtc](https://tinyurl.com/2jmvtvtc) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) + Pièce d’identité et ce dès 12 ans : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 48h – Test positif certifiant le rétablissement de la COVID-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Un STAND DE DEPISTAGE avec test antigénique est mis en place sur le parking face à l’entrée du Chapiteau ! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

gratuit sur réservation

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T18:00:00 2021-08-05T23:59:00