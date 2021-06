Villenave-d'Ornon ALSH La Fontaine Gironde, Villenave d'Ornon Jeudi 8 Juillet 2021 ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

**MATIN** ——— ### _Groupe Petite Section_ Réalisation d’une fresque décorative / jeu : » le parachute » ### _Groupe Moyenne Section_ Initiation parcours routier / Réalisation d’une fresque de la mythologie ### _Groupe Grande Section_ Jeu : Qui suis-je ? / Création de tête de dragon **Après – Midi** —————- ### _Groupe Moyenne Section_ Jeu d’eau / Jeu de société : » Tordu de rire » ### _Groupe Grande Section_ Création de madame Papillon / Course de relais Les enfants de l’ALSH Jean de la Fontaine seront accueillis par section PS/MS/GS. Chaque section aura une salle attribuée pour la totalité des vacances avec des animateurs référents pour la semaine. ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

