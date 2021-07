Jeudi 8 juillet 2021 ALSH Jules-Verne, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Villenave-d'Ornon.

ALSH Jules-Verne, le jeudi 8 juillet à 07:30

MATIN: —— ### Groupe CP-CE1: Ateliers tournants: – Béret déchets – Maquette bouchon – Fabrication de mangeoires à oiseaux – Fresque équipe – Intervention cour et alentours ### Groupe CE2 et plus: Pimp my poubelle Memory Poubel’Art APRES-MIDI: ———– ### Groupe CP-CE1: Ateliers tournants: – Béret déchets – Maquette bouchon – Fabrication de mangeoires à oiseaux – Fresque équipe – Intervention cour et alentours ### Groupe CE2 et plus: Système D Jeux sportifs

Les écorangers en action

ALSH Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T07:30:00 2021-07-08T18:30:00