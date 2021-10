Villenave-d'Ornon ALSH La Cascade Gironde, Villenave d'Ornon Jeudi 4 Novembre 2021 ALSH La Cascade Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

ALSH La Cascade, le jeudi 4 novembre à 07:30

**Matin :** Cinéma au centre “Coco” + popcorn **Après-midi :** * Aprem fabrication de masques

Pensez à mettre dans un sac à dos une bouteille d’eau et des affaires de rechanges.

