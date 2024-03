Jeudi 4 avril distribution festive de l’AMAP Mont Demain à Mont-près-Chambord Place de l’École de Mont-près-Chambord Mont-près-Chambord, jeudi 4 avril 2024.

Jeudi 4 avril distribution festive de l’AMAP Mont Demain à Mont-près-Chambord Venez découvrir l’AMAP, son fonctionnement, ses producteurs locaux et leurs produits dans une ambiance festive Jeudi 4 avril, 16h00 Place de l’École de Mont-près-Chambord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-04-04T16:00:00+02:00 – 2024-04-04T18:00:00+02:00

L’AMAP Mont Demain à Mont-près-Chambord 41 vous invite à sa distribution festive jeudi 4 avril à partir de 16h00 organisée en partenariat avec l’école et le Club Nature.

Les amapien.nes pourront vous expliquer le fonctionnement de l’AMAP, vous rencontrerez ses producteurs locaux et découvrirez leurs produits.

Programme : goûter partagé, jeux et ateliers, ..et même des lots à gagner

Place de l'École de Mont-près-Chambord 30 Rue des Écoles, 41250 Mont-près-Chambord Mont-près-Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire