Villenave-d'Ornon ecole aimé cesaire Gironde, Villenave d'Ornon Jeudi 28 octobre ecole aimé cesaire Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Jeudi 28 octobre ecole aimé cesaire, 28 octobre 2021, Villenave-d'Ornon. Jeudi 28 octobre

ecole aimé cesaire, le jeudi 28 octobre à 07:30

MATIN —– ### _**Groupe Curie :**_ * Jeu du monstre glacé * Création du monstre * Fresque du sanglier ### _**Groupe Cesaire:**_ * Création du chapeau de sorcière * Statue musicale * Squelette en coton-tige APRES MIDI ———- ### _**Groupe Curie :**_ * **Grandes sections : Escalade à Climb’UP** * Création de masques ### _**Groupe Cesaire:**_ * **Grandes sections : Escalade à Climb’UP** * Relais déguisé Programme d’animation Accueil de Loisirs Maternel Aimé Césaire / Thématique : Max et les Maximonstres ecole aimé cesaire rue francoise dolto villenave d’ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T07:30:00 2021-10-28T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu ecole aimé cesaire Adresse rue francoise dolto villenave d'ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville ecole aimé cesaire Villenave-d'Ornon