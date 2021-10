Villenave-d'Ornon ALSH Jules Ferry Gironde, Villenave d'Ornon Jeudi 28 OCTOBRE ALSH Jules Ferry Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

ALSH Jules Ferry, le jeudi 28 octobre à 07:30

– CINEMA AU CENTRE : Hotel Transylavanie – Relais des sorciers – Panique à Poudlard HOTEL TRANSYLAVANIE ALSH Jules Ferry Rue Blaise Cendrars, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T07:30:00 2021-10-28T18:30:00

