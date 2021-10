Jeudi 28 octobre 2021 ALSH Jules-Verne, 28 octobre 2021, Villenave-d'Ornon.

ALSH Jules-Verne, le jeudi 28 octobre à 07:30

MATIN: —— ### Groupe CP-CE1: Qui veut devenir le chef des Vikings ? Fabrication du Drakkar Réalisation d’une fresque Tir à l’arc ### Groupe CE2 et plus: Tribu Ragnar vs Tribu Kattegat vs Tribu Lagertha Fabrication de colliers vikings Tir à l’arc APRES-MIDI: ———– ### Groupe CP-CE1: Fabrication de bolas Jeux sportifs Conte animé ### Groupe CE2 et plus: Deux clans chacun de son côté: Préparation de l’équipement et de la stratégie

Les Vikings débarquent à Verne

ALSH Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



