ALSH espace d’Ornon, le jeudi 26 août à 07:30

Planning pour les CP-CE1 ———————— ### Matin Sortie Journée: Parc Moulineau / Mandavit (Gradignan) ### Après-midi Sortie Journée: Parc Moulineau / Mandavit (Gradignan) Planning pour les CE2 et plus —————————– ### Matin Sortie Plage (Plage du Laouga – Cazaux) ### Après-midi Sortie Plage (Plage du Laouga – Cazaux) / Ecole de Voile de Cazaux Thème: Voyage Voyage ALSH espace d’Ornon complexe sportif de la piscine, Route de Léognan, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T07:30:00 2021-08-26T18:30:00

