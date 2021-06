Paris Péniche Le Marcounet Paris jeudi 24 Juin : Jean Francois Bernat Duo Péniche Le Marcounet Paris Catégorie d’évènement: Paris

jeudi 24 juin : Jean Francois Bernat Duo Originaire de Bordeaux, Jean François Bernat commence l’apprentissage de la musique à l’age de 16 ans. Son premier instrument est la basse électrique. Très vite initié au jazz par son professeur, il opte pour la contrebasse comme instrument principal. ​Il devient musicien professionnel et fonde ses premières formations avec lesquelles il se produit en région bordelaise. Il déménage à Paris en 2004 pour étudier au Centre des Musiques Didier Lockwood, ville dans laquelle il vit actuellement, se forme à la contrebasse classique au conservatoire de Pantin, et obtient un DEM au conservatoire de Bobigny. Concert gratuit en terrasse, 18h-21h Concerts -> Jazz Péniche Le Marcounet quai de l’Hôtel de Ville Paris 75004 Contact : https://www.peniche-marcounet.fr Concerts -> Jazz

