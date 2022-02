Jeudi 24 février ALSH Joliot-Curie Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Jeudi 24 février ALSH Joliot-Curie, 24 février 2022, Villenave-d'Ornon. Jeudi 24 février

ALSH Joliot-Curie, le jeudi 24 février à 07:30

_**Matin**_ ———– ### Sortie ### à la Foret du Bourgailh ### Parc écologique de Pessac ### De 9h30 à 12h ### Grand jeu ### Ballon prisonnier _**Apres midi**_ —————- ### Groupe enfants scolarisés à Curie * Fresque * Jeu du Kim gout ### Groupe enfants scolarisés à Cesaire * Wonka Bar 2/2 * Jeu à la recherche des ingredients L’univers de Willy Wonka et sa fabrique de chocolat ALSH Joliot-Curie Avenue du Général Castelnau, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T07:30:00 2022-02-24T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu ALSH Joliot-Curie Adresse Avenue du Général Castelnau, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville ALSH Joliot-Curie Villenave-d'Ornon Departement Gironde

ALSH Joliot-Curie Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Jeudi 24 février ALSH Joliot-Curie 2022-02-24 was last modified: by Jeudi 24 février ALSH Joliot-Curie ALSH Joliot-Curie 24 février 2022 ALSH Joliot-Curie Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde