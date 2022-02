Jeudi 24 février 2022 : Partons à la découverte du Street Art ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Jeudi 24 février 2022 : Partons à la découverte du Street Art

ALSH La Fontaine, le jeudi 24 février à 07:30

ALSH La Fontaine, le jeudi 24 février à 07:30

Matin —– ### Groupe Jean de la Fontaine * Création de tableaux * Jeu: » le parachute » ### Groupe Jean Jaures * Dessiné c’est gagner * Initiation au frisbee Après – Midi ———— ### Groupe Jean de la fontaine * Création de toiles en scotch * Initiation au basketball ### Groupe Jean Jaures * Atelier peinture à la craie * Jeu : » Poules vs renards »

Veuillez fournir une gourde nominatives à vos enfants ainsi que des chaussons et des vêtements de rechanges nominatifs. Nous avons également besoin de mouchoirs et de lingettes. Merci

Organisation pour les vacances d'hiver 2 groupes écoles Jean de la Fontaine et Jean Jaures
ALSH La Fontaine
Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d'Ornon

2022-02-24T07:30:00 2022-02-24T18:30:00

