ALSH Jules Ferry, le jeudi 23 décembre à 07:30

Matin —– * Spectacle de Noël «Noël en forêt » de Phillippe Buisson Après-midi ———- Grand jeu : A la recherche du conte perdu **Merci de penser à noter les affaires de vos enfants et de prévoir des vêtements de rechange.** Chaque 24 décembre, le Père Noël lit son conte préféré. Quelques jour avant noël, son grimoire a disparu. Panique au village ! Les lutins & la Mère Noël viennent demander de l’aide aux enfants. ALSH Jules Ferry Rue Blaise Cendrars, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

