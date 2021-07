Villenave-d'Ornon ALSH La Fontaine Gironde, Villenave d'Ornon Jeudi 15 Juillet 2021 ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Jeudi 15 Juillet 2021 ALSH La Fontaine, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Villenave-d'Ornon. Jeudi 15 Juillet 2021

ALSH La Fontaine, le jeudi 15 juillet à 07:30

Sortie au parc d’accrobranche TEPACAP à Mérignac ———————————————— Départ 9h30 ———– Retour 16h00 ———— Pour cette sortie au parc Tepacap, veuillez fournir à vos enfants un sac à d’eau munie de bouteille d’eau, casquette, et des affaires de rechanges. Le pique-nique est fourni par la collectivité.Merci. ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T07:30:00 2021-07-15T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Étiquettes évènement : Autres Lieu ALSH La Fontaine Adresse Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon