Jeu – Yannick et les clés de Saint-Brieuc Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Jeu – Yannick et les clés de Saint-Brieuc Saint-Brieuc, 12 avril 2022, Saint-Brieuc. Jeu – Yannick et les clés de Saint-Brieuc Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

2022-04-12 – 2022-04-12 Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Trivial Pursuit sur la ville de Saint Brieuc.

Les archives municipales et l’Office de Tourisme vous proposent un jeu de questions très… briochin ! Seul ou en binôme, venez tester vos connaissances sur Saint-Brieuc.

A partir de 6 ans

Réservation par téléphone auprès des archives municipales. +33 2 96 62 55 22 Trivial Pursuit sur la ville de Saint Brieuc.

Les archives municipales et l’Office de Tourisme vous proposent un jeu de questions très… briochin ! Seul ou en binôme, venez tester vos connaissances sur Saint-Brieuc.

A partir de 6 ans

Réservation par téléphone auprès des archives municipales. Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Ville Saint-Brieuc lieuville Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Departement Côtes d'Armor

Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

Jeu – Yannick et les clés de Saint-Brieuc Saint-Brieuc 2022-04-12 was last modified: by Jeu – Yannick et les clés de Saint-Brieuc Saint-Brieuc Saint-Brieuc 12 avril 2022 Côtes-d’Armor saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes d'Armor