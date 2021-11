Jeu visite « Le vol des galets dorés » sur les traces d’Arsène Lupin Étretat, 11 décembre 2021, Étretat.

2021-12-11 15:00:00 – 2021-12-11

Étretat Seine-Maritime Étretat

L’Explorateur Hiver 2021-2022 – Rallye créé par Les itinéraires Bis d’Anaïs.

En couple, entre amis ou en famille, partez sur les traces d’Arsène Lupin et retrouvez son trésor fraîchement dérobé « les galets dorés de Marie-Antoinette ». Muni de votre livret, vous cheminerez de falaise en village. Résolvez une à une les énigmes, faites preuve d’audace, de sang-froid et d’un sens de l’observation aigu, et tel un Ganimard ou un Sholmès vous triompherez !

Le samedi 11 décembre de 15h à 16h30 – A partir de 12 ans.

Visite offerte dans le cadre de la Journée Lupin (la réservation demeure toujours obligatoire, à partir du 1er décembre).

contact@lehavre-etretat-tourisme.com +33 2 32 74 04 04 https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/

dernière mise à jour : 2021-11-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie