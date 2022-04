Jeu-visite : “Le vol des galets dorés” Étretat, 14 mai 2022, Étretat.

Jeu-visite : “Le vol des galets dorés” Étretat

2022-05-14 10:30:00 – 2022-05-14

Étretat Seine-Maritime

Les itinéraires bis d’Anaïs

“Le vol des galets dorés” sur les traces d’Arsène Lupin… à Étretat

Anaïs vous propose une immersion dans l’univers du plus célèbre cambrioleur et celui de son “papa”, Maurice Leblanc. Écoutez, observez, déduisez, au fil des énigmes qui vous sont posées, vous parcourez le village d’Étretat pour en découvrir tous ses secrets. Parviendrez vous à retrouver le trésor qui a té dérobé à Lupin ? A vous de jouer et de retrouver les fameux “galets dorés de Marie-Antoinette”.

A partir de 12 ans

Durée : 2h00

Tarif : 14 € par personne – Tarif pour une équipe de 4 personnes : 50 €

Étretat

