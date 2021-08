Jeu-visite à la Villa du Parc et dans Annemasse en partenariat avec le CAUE 74 Villa du parc – centre d’art contemporain, 18 septembre 2021, Annemasse.

Villa du parc – centre d’art contemporain, le samedi 18 septembre à 15:00

La Villa du Parc a accueilli en résidence tout au long du premier semestre 2021 le couple d’artistes Eric Tabuchi et Nelly Monnier qui développe depuis plusieurs années leur projet d’Atlas des Régions Naturelles, encyclopédie photographique du bâti et des paysages vernaculaires du territoire français. A Annemasse, ils sont venus agrandir leur collection en documentant les régions du Pays de Gex, du Chablais, du Faucigny et du Genevois. Une exposition leur est consacrée à partir de septembre 2021 à la Villa du Parc intitulée Empire et Galaxie. Chaque ville, chaque territoire portent en eux un patrimoine, une histoire et celle d’Annemasse est définitivement inscrite dans le XXe siècle. À partir des photographies d’Eric Tabuchi et Nelly Monnier, Stephan Dégeorges, architecte du patrimoine au CAUE de Haute-Savoie, imaginera un parcours urbain avec les visiteurs et partira de façon aléatoire à la rencontre de l’architecture du quotidien d’Annemasse. Lever les yeux et prendre le temps de regarder ces architectures, de s’interroger sur leurs qualités et leurs possibles mises en valeur est le but de cette déambulation un peu « insolite ». Places limitées, sur réservation au 04 50 38 84 61 ou par mail [resa@villaduparc.org](mailto:resa@villaduparc.org)

Villa du parc – centre d’art contemporain Parc Montessuit, 12, rue de Genève, 74100 Annemasse, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annemasse Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00