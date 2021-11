Munster Médiathèque de la Vallée de Munster Haut-Rhin, Munster Jeu vidéo : sauvez l’amour ! Médiathèque de la Vallée de Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Jeu vidéo : sauvez l’amour ! Médiathèque de la Vallée de Munster, 22 janvier 2022, Munster. Jeu vidéo : sauvez l’amour !

Médiathèque de la Vallée de Munster, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

Dans ce jeu vidéo, vous allez devoir coopérer pour mener à bien une mission, et pas des moindres : sauver l’amour…

Jeu accessible en libre service tout l’après-midi. 1h maximum par personne.

Votre mission : sauver l’amour Médiathèque de la Vallée de Munster 1 cour de l’abbaye 68140 Munster Munster Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Médiathèque de la Vallée de Munster Adresse 1 cour de l'abbaye 68140 Munster Ville Munster lieuville Médiathèque de la Vallée de Munster Munster