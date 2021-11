Vernon Médiathèque de Vernon Eure, Vernon Jeu vidéo Nickelodéon All Stars Brawl Médiathèque de Vernon Vernon Catégories d’évènement: Eure

Médiathèque de Vernon, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

Fan des personnages Nickelodeon, comme Bob l’éponge, les Tortues Ninja, Hey Arnold, Danny Fantôme, Bienvenue chez les Loud, les Razmoket, Drôles de monstres, Invader Zim, et bien d’autres encore ? Nickelodéon All Stars Brawl les fait combattre ! Chaque combattant a son style de jeu propre pour envoyer vos ennemis voler hors du niveau et gagner la partie.

A partir de 8 ans

Découvrez ce jeu de combat avec des personnages de dessin animés ! Médiathèque de Vernon Espace Philippe Auguste – 12 avenue Victor Hugo 27200 Vernon Vernon Eure

