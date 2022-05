Jeu vidéo : les pépites du gaming Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Jeu vidéo : les pépites du gaming Sélestat, 28 mai 2022, Sélestat. Jeu vidéo : les pépites du gaming Sélestat

2022-05-28 – 2022-05-28

Sélestat Bas-Rhin Une découverte de nos pépites de jeux vidéo PEGI 16 et 18 en fantasy, horreur/fantastique et steampunk. A partir de 16 ans. Une découverte de nos pépites de jeux vidéo PEGI 16 et 18 en fantasy, horreur/fantastique et steampunk. A partir de 16 ans +33 3 88 58 03 20 Une découverte de nos pépites de jeux vidéo PEGI 16 et 18 en fantasy, horreur/fantastique et steampunk. A partir de 16 ans. Sélestat

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/

Jeu vidéo : les pépites du gaming Sélestat 2022-05-28 was last modified: by Jeu vidéo : les pépites du gaming Sélestat Sélestat 28 mai 2022 Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin