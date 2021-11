Nantes Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique, Nantes Jeu vidéo « It takes two » Médiathèque Floresca Guépin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Jeu vidéo « It takes two » Médiathèque Floresca Guépin, 22 janvier 2022, Nantes. Jeu vidéo « It takes two »

Médiathèque Floresca Guépin, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00 Le couple de parents de la petite Rose bat de l’aile. Pour les empêcher de divorcer, Rose leur jette un sort qui les transforment en figurines. Ils devront surmonter les épreuves pour se retrouver. Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère 44300 Nantes Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Floresca Guépin Adresse 15 rue de la Haluchère 44300 Nantes Ville Nantes lieuville Médiathèque Floresca Guépin Nantes