Jeu vidéo et prévention – Conférence pédagogique à destination des parents Salle Jules Vallès (à la Médiathèque Jacques Demy), 21 septembre 2021, Nantes. 2021-09-21

Horaire : 19:00 20:30

En partenariat avec la médiathèque Jacques Demy, La Notice, agence évènementielle vidéoludique, présente un état des lieux du jeu vidéo. Focus sur le profil des joueurs et joueuses d'aujourd'hui, les risques et les bienfaits du gaming sur les enfants. Quelles bonnes pratiques mettre en place au sein du foyer ? Temps d'échange convivial pour les initié·e·s et les débutant·e·s. Dans le cadre de Nantes Digital Week

