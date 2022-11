Jeu vidéo et handicap Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Jeu vidéo et handicap Médiathèque-Espace Diderot, 23 novembre 2022, Rezé. 2022-11-23 Inscriptions dès mercredi 2 novembre, sur place, par téléphone au 02 40 04 05 37 ou sur le site de la Médiathèque.

Horaire : 15:00

Gratuit : non Dès 9 ans Inscriptions dès mercredi 2 novembre, sur place, par téléphone au 02 40 04 05 37 ou sur le site de la Médiathèque. Comment jouer aux jeux vidéo lorsque l’on a un ou plusieurs handicaps ? Qu’est-ce qu’une manette adaptée ? Le jeu vidéo est-il accessible à tous et toutes ? Jade, joueuse en situation de handicap viendra partager son expérience et l’APAJH 44 présentera le travail du HumanLab, atelier partagé de création qui permet de réaliser des prototypes pour rendre accessible le quotidien aux personnes handicapées. En partenariat avec l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique (APAJH 44) Inscriptions dès mercredi 2 novembre, sur place, par téléphone au 02 40 04 05 37 ou sur le site de la Médiathèque. Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr 02 40 04 05 37 http://www.mediatheque.reze.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque-Espace Diderot Adresse 1 Place Lucien Le Meut Ville Rezé Age maximum Dès 9 ans lieuville Médiathèque-Espace Diderot Rezé Departement Loire-Atlantique

Médiathèque-Espace Diderot Rezé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reze/

Jeu vidéo et handicap Médiathèque-Espace Diderot 2022-11-23 was last modified: by Jeu vidéo et handicap Médiathèque-Espace Diderot Médiathèque-Espace Diderot 23 novembre 2022 Médiathèque-Espace Diderot Rezé Nantes

Rezé Loire-Atlantique