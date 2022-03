Jeu vidéo et handicap Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du vendredi 8 avril au dimanche 10 avril à Cité des sciences et de l’Industrie

Pendant ces 3 jours, vous pourrez jouer à 2 jeux vidéo. HUE PEGI 3, jeu de plateforme / réflexion, où vous contrôlerez à 2 un seul et même personnage et Forza Horizon 5 PEGI 3. Ce jeu de course automobile sera jouable sans les mains grâce à Xbox Adaptative Controlleur. Un loisir comme le jeu vidéo, de par son ampleur, représente un accès à la vie en société. Rendre cette passerelle, la plus inclusive possible est la mission d’intérêt général que s’est fixée CapGame. En tant qu’association, nous œuvrons pour que chaque personne en situation de handicap puisse avoir accès au jeu vidéo. Venez découvrir des façons alternatives de jouer. Apprenez à vous affranchir des contrôleurs classiques pour repenser l’accessibilité du jeu vidéo. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T19:00:00

