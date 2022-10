JEU URBANISME « LA VILLE SOUS CLOCHE ? » Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vende Voici une séance pour s’exercer aux règles de l’urbanisme, pour rencontrer et échanger avec les spécialistes employés par la mairie. Tel est le nom de ce serious game, pour appréhender le droit à l’urbanisme et du patrimoine, il s’agit de s’interroger sur le PLU et autres outils de gestion d’une commune, les joueurs découvriront les règles pratiques basées sur 4 cas rencontrés fréquemment . Places limitées.

Réservation à l'Office de Tourisme. Séance de jeu organisée par Fontenay, ville d'art et d'histoire et le Service Urbanisme. Découvrez le droit de l'urbanisme et du patrimoine en jouant !

