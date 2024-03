Jeu Time’s up de l’eau Aqualis, l’expérience lac Aix-les-Bains, samedi 27 juillet 2024.

Jeu Time’s up de l’eau Cet or bleu trop souvent gaspillé, négligé, considéré comme inépuisable… Vous allez découvrir tous les bons gestes en faveur de l’eau, mais d’une manière collective, drôle et entraînante ! Samedi 27 juillet, 15h00 Aqualis, l’expérience lac gratuit, sur réservation

L’eau est précieuse. Cet or bleu est trop souvent gaspillé, négligé, considéré comme inépuisable… Durant cet atelier ludique, vous découvrirez tous les bons gestes en faveur de l’eau, mais d’une manière collective, drôle et entraînante !

Alors pas d’hésitation, venez participer à ce moment de jeu, conseillé entre amis ou en famille (enfants >8 ans). Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte, merci.

Aqualis, l'expérience lac 52 esplanade Jean Murguet, 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 70 64 69 http://aqualis-lacdubourget.fr/ Installé dans un édifice à l'architecture typique des années 30, Aqualis bénéficie d'un site entièrement rénové en 2019. Au bord du Petit Port d'Aix-les-Bains. Aqualis est accessible à pieds, à vélo, en bateau, à bus ou en voiture.

