Jeu Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Jeu Théâtre du Grand Rond, 18 mai 2022, Toulouse. Jeu

du mercredi 18 mai au samedi 4 juin à Théâtre du Grand Rond

### Spectacle de marionnettes **Dans le cadre de la Saison Marionnettissimo** C’est l’histoire de Basile, un enfant à l’imagination débordante, qui se confronte à la réalité d’un premier jour d’école. Comment gérera-t-il sa différence ? Parviendra-t-il à en faire une force ? Oui parce que Basile a vraiment beaucoup d’imagination, qui déborde et l’embarrasse parfois. Les adultes mettent des « dys » dessus mais, franchement, cela n’aide pas. La Compagnie A Kan la Dériv vous propose ce spectacle d’objets et de marionnettes bluffant de poésie et de maîtrise, en partenariat avec Marionnettissimo. ### Plus d’infos [Site web du Théâtre du Grand Rond](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Jeune public **dès 3 ans** Du 18 mai au 4 juin, les mercredis et samedis à 15h Durée : 35mn

6€ / 5€

Culture Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T11:00:00 2022-05-18T11:35:00;2022-05-18T15:00:00 2022-05-18T15:35:00;2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T11:35:00;2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T15:35:00;2022-05-25T11:00:00 2022-05-25T11:35:00;2022-05-25T15:00:00 2022-05-25T15:35:00;2022-05-28T11:00:00 2022-05-28T11:35:00;2022-05-28T15:00:00 2022-05-28T15:35:00;2022-06-01T11:00:00 2022-06-01T11:35:00;2022-06-01T15:00:00 2022-06-01T15:35:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T11:35:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T15:35:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre du Grand Rond Adresse 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Théâtre du Grand Rond Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre du Grand Rond Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Jeu Théâtre du Grand Rond 2022-05-18 was last modified: by Jeu Théâtre du Grand Rond Théâtre du Grand Rond 18 mai 2022 Théâtre du Grand Rond Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne