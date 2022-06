JEU THÉATRALISÉ : VARIMAUX, LE JEU DE L’HUMOUR ET DU HASARD Prey Prey Catégories d’évènement: 88600

Prey 88600 Prey C’est l’histoire de tous : la quête d’un amour. ça n’est pas un chemin de tout repos, vous le savez bien ! Il faudra déjouer les pièges, traverser les épreuves, pour qu’enfin les personnages s’assemblent. Pour qu’enfin l’amour pétille. Humour, fleurs et ambiance seventies garantis ! → Spectacle en 3 étapes, le long d’une balade dans Prey.

→ Spectacle ludique : vous aurez une mission cher spectateur, en fonction de vos réussites ou échec aux jeux (de mots) proposés, l’histoire ne sera pas la même ! Tout public, dès 7 ans, 45 min

Dans le cadre des bonus nature. Inscription auprès de l'Office de tourisme.

