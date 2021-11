Jeu TGP,Saint-Denis, 16 février 2022, Saint-Denis.

Compagnie A Kan la Dériv’ TEXTE ET MISE EN SCÈNE Anthony Diaz Debout Basile ! Pour ce tout petit garçon, la journée est pleine d’événements : se lever, prendre le chemin de l’école, écrire l’alphabet… Heureusement, son père est là, pour l’aider à affronter cette grande aventure qu’est la vie de tous les jours. Attentive à créer un nouveau théâtre de marionnettes, la compagnie A Kan la Dériv’ nous emporte avec Jeu dans une formidable leçon d’acceptation des différences. À travers une journée découpée en huit saynètes, Basile essaie de trouver sa voie entre les contraintes de la vie quotidienne et son imagination fertile, qui a vite fait de l’emmener ailleurs… Un masque sans expression suspendu dans le vide, les mains gantées de blanc des marionnettistes habillés de noir mais à visage découvert, ce spectacle ne cache rien de la manipulation, et parvient dans le même mouvement à nous émerveiller. Dans Jeu, Basile peut être un petit individu au corps figuré par une main, un cartable devenir en deux secondes le corps d’un chien ou le père de notre petit garçon tenir droit, grâce à une cravate – qui peut se transformer en épée ! Les objets du quotidien sont ici déviés de leur fonction et permettent à l’enfant de les transformer en outils de communication au sein d’un monde si difficile à comprendre quand on est petit. Ce spectacle de marionnettes étonne également par l’originalité de son décor : un castelet réinventé, fonctionnant à partir de cubes symétriques recouverts de dessins, tel un jeu grandeur nature. Dans cette scénographie sans cesse en mouvement, tout se défait ou se recompose pour représenter un lit, un immeuble, des tables de classe. Ces cubes participent à l’espace réel comme mental du petit Basile dans une histoire contée avec peu de mots qui révèle, entre imaginaire et réalité, l’importance de l’écoute et du soutien.



