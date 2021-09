Tourcoing Ludomédiathèque Colette Nord, Tourcoing Jeu sur place Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Jeu sur place Ludomédiathèque Colette, 9 octobre 2021, Tourcoing. Jeu sur place

le samedi 9 octobre à Ludomédiathèque Colette

Gardez le rythme, venez jouer en musique ! Ludomédiathèque Colette

Gratuit, sur réservation. Tout public.

Gardez le rythme, venez jouer en musique ! Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing Bourgogne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:00:00;2021-10-09T13:30:00 2021-10-09T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Ludomédiathèque Colette Adresse 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Ludomédiathèque Colette Tourcoing