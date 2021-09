Valserhône Médiathèque Louis Miraillet Ain, Valserhône Jeu sur la contribution des femmes à l’histoire des sociétés humaines – Médiathèque de Valserhône Médiathèque Louis Miraillet Valserhône Catégories d’évènement: Ain

Médiathèque Louis Miraillet, le samedi 18 septembre à 16:00

Quoi de mieux qu’un jeu pour apprendre et enrichir notre connaissance sur des femmes, souvent peu ou mal connues, qui devraient l’être afin de reconnaître leurs contributions, grandes ou petites, à l’histoire des sociétés humaines ?

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes.

Venez participer à un jeu de type « Time’s Up ». Médiathèque Louis Miraillet Place Charles de Gaulle – BELLEGARDE 01200 VALSERHONE Valserhône Bellegarde-sur-Valserine Ain

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

