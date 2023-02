JEU, SEX ET MATCH THEATRE DU PASSAGE VERS LES ETOILES, 9 février 2023, PARIS.

JEU, SEX ET MATCH THEATRE DU PASSAGE VERS LES ETOILES. Un spectacle à la date du 2023-05-06 (2023-02-09 au ) 16:00. Tarif : 26.4 à 55.0 euros.

L’arbitre de cette rencontre… C’est vous. La vie est-elle plus facile quand on est un homme ou quand on est une femme ? Déjà, si vous n’êtes pas d’accord avec votre moitié ou vos amis sur cette question, c’est qu’il faut venir voir cette comédie ! Les rapports entre les deux sexes n’ont jamais autant évolué que ces dernières années. Mais on en est où ? Lucas et Julie jouent tous les soirs un match sans merci… Mais c’est vous qui élisez le sexe vainqueur ! Mesdames, vous êtes garanties qu’en sortant de ce spectacle, vos hommes vous écouteront, vous regarderont, et vous considéreront comme des super-héroïnes. Quant à vous Messieurs, soyez assurés qu’en sortant, vos femmes vous aimeront davantage. Et les célibataires, vous allez tellement en apprendre, que vous n’allez pas le rester. Un spectacle qui réconcilie enfin les hommes et les femmes. Qui va vous donner du “bonheur” (Nom masculin). Et de la “Joie de vivre” (Nom féminin). Une comédie interactive délirante concoctée par Sacha Judaszko et Sophie Depooter, les créateurs des pièces à succès “Les femmes ont toujours raison”, “Faites l’amour pas des gosses” et “Libéréee… Divorcéee”. JEU, SEX ET MATCH Sacha Judaszko, Sophie Depooter

THEATRE DU PASSAGE VERS LES ETOILES PARIS 17, CITE JOLY 75011

