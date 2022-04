jeu “Réseau” Musée de la Résistance, 9 avril 2022, Limoges.

jeu “Réseau”

Musée de la Résistance, le samedi 9 avril à 14:00

JEUX DE SOCIÉTÉ RÉSEAU ———————- A l’occasion de ses 10 ans, le musée de la Résistance de Limoges vous propose de découvrir l’histoire de la Résistance en Haute-Vienne à travers un nouveau jeu de société intitulé « Réseaux ». Dans chaque boite, -Une brochure pédagogique qui explique le contexte, règles du jeu etc… -Eclairage sur les figures emblématiques de la Résistance de Haute Vienne -60 cartes de résistantes et résistantes + carte famille (la famille entière a résisté) – cartes répression ex : hébergement et nourrir les résistants, vol de carte de rationnement… Jeu se joue à partir de 4 joueurs minimum et on peut faire des équipes ex : 4 équipes de 4 Pas de gagnant solitaire, on perd ou on gagne TOUS contre la gestapo !

droits d’entrée + 1€, entrée libre + 1€ pour les moins de 26 ans

jouez au jeu de société “Réseau”

Musée de la Résistance 7 rue Neuve-Saint-Étienne Limoges Saint-Lazare Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T16:00:00