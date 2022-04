Jeu provençal : concours national du Brusc Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: 83140

Six-Fours-les-Plages

Jeu provençal : concours national du Brusc Six-Fours-les-Plages, 7 mai 2022, Six-Fours-les-Plages. Jeu provençal : concours national du Brusc jardin Georges Martin Terrain de boules du Brusc Six-Fours-les-Plages

2022-05-07 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-08 jardin Georges Martin Terrain de boules du Brusc

Six-Fours-les-Plages 83140 Six-Fours-les-Plages Concours 3X3 de jeu provençal. Nous vous attendons nombreux pour ce beau week-end ! +33 4 94 34 00 10 jardin Georges Martin Terrain de boules du Brusc Six-Fours-les-Plages

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: 83140, Six-Fours-les-Plages Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse jardin Georges Martin Terrain de boules du Brusc Ville Six-Fours-les-Plages lieuville jardin Georges Martin Terrain de boules du Brusc Six-Fours-les-Plages Departement 83140

Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages 83140 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/six-fours-les-plages/

Jeu provençal : concours national du Brusc Six-Fours-les-Plages 2022-05-07 was last modified: by Jeu provençal : concours national du Brusc Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages 7 mai 2022 83140 Six-Fours-les-Plages

Six-Fours-les-Plages 83140