Jeu pour les familles Mystère à la Chartreuse, 6-12 ans Villefranche-de-Rouergue, samedi 30 mars 2024.

Jeu pour les familles Mystère à la Chartreuse, 6-12 ans Villefranche-de-Rouergue Aveyron

La relique a disparue ! Les petits explorateurs doivent aider Jean de Mazengan à trouver le coupable parmi les moines et converts du Monastère de la Chartreuse.

Charades, rébus, mots croisés et jeux d’observation, les mettront sur la voie du voleur et leur permettront de découvrir de manière ludique cet ancien monastère.

Jeu pour les familles (enfants de 6 à 12 ans)

Livret gratuit à retirer à l’accueil de la Chartreuse EUR.

Avenue Vézian Valette

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie contact@bastides-gorges-aveyron.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-11-03



L’événement Jeu pour les familles Mystère à la Chartreuse, 6-12 ans Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2023-12-03 par OT Villefranche-Najac