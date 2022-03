Jeu plateau Résistance à Lyon Centre d’histoire de la résistance et de la déportation Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Découvrez les figures, les grands événements et les anecdotes de la Résistance à Lyon à travers un jeu de plateau coopératif. À la tête d’un mouvement de Résistance, chaque participant réalise des missions et des actions grâce aux ressources matérielles et financières fournies par Jean Moulin et Londres. Mais attention, la répression s’intensifie tour après tour et les mouvements doivent éviter l’arrestation et le démantèlement du réseau jusqu’à la Libération de la ville. Durée : env. 1h A vous de jouer ! Centre d’histoire de la résistance et de la déportation 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon La Mouche Métropole de Lyon

