Jeu-parcours « À la découverte des jardins de Royaumont » Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont Asnières-sur-Oise Catégories d’évènement: Asnières-sur-Oise

Val-d'Oise

Jeu-parcours « À la découverte des jardins de Royaumont » Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont, 4 juin 2022, Asnières-sur-Oise. Jeu-parcours « À la découverte des jardins de Royaumont »

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont

Pour cette 19e édition, l’abbaye de Royaumont offre aux visiteurs un jeu-parcours « à la découverte des jardins de Royaumont », pour aborder en famille de façon ludique des thématiques telles que la botanique, l’histoire des jardins, l’alimentation et la biodiversité.

Inclus dans le billet d’entrée à l’abbaye. Tarif plein : 9 € sur le web / 10 € sur place. Tarif réduit pour les enfants de 7 à 18 ans, les familles nombreuses, les demandeurs d’emplois…

Venez visiter l’abbaye en jouant, pour partager en famille vos questions sur les jardins… Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise Asnières-sur-Oise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Asnières-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu Parc et jardins de l'abbaye royale de Royaumont Adresse Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise Ville Asnières-sur-Oise lieuville Parc et jardins de l'abbaye royale de Royaumont Asnières-sur-Oise Departement Val-d'Oise

Parc et jardins de l'abbaye royale de Royaumont Asnières-sur-Oise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asnieres-sur-oise/

Jeu-parcours « À la découverte des jardins de Royaumont » Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont 2022-06-04 was last modified: by Jeu-parcours « À la découverte des jardins de Royaumont » Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont Parc et jardins de l'abbaye royale de Royaumont 4 juin 2022 Asnières-sur-Oise Parc et jardins de l'abbaye royale de Royaumont Asnières-sur-Oise

Asnières-sur-Oise Val-d'Oise