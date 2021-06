Orthez Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Jeu numérique : Les jeux olympiques des fêtes d’Orthez Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Orthez Pyrénées-Atlantiques Une découverte ludique et familiale de la ville en partenariat avec Arcade VR.

Cinq séries de questions, d’épreuves et de jeux autour de l’histoire des fêtes d’Orthez sont regroupés à travers 5 anneaux olympiques qui vous permettront d’atteindre les marches du podium « olympique ».

De nombreuses récompenses : chèques cadeaux chez les commerçants participant, entrées aux spectacles de la saison culturelle, cartes cadeaux pour des sessions de réalité virtuelle découverte pour 2 personnes. Une découverte ludique et familiale de la ville en partenariat avec Arcade VR.

