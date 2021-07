Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Jeu : Mystères & Sortilèges 2 – Enquête Géante Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Jeu : Mystères & Sortilèges 2 – Enquête Géante Romans-sur-Isère, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Romans-sur-Isère. Jeu : Mystères & Sortilèges 2 – Enquête Géante 2021-07-11 13:30:00 13:30:00 – 2021-07-11 17:30:00 17:30:00

Romans-sur-Isère Drôme EUR 12.5 16.5 Venez participer à l’enquête géante magique !



Ce jeu a pour but de faire participer les sorciers (joueurs) à une enquête et de leur faire relever des défis à travers les rues de la ville, à la manière d’un Escape Game géant. contact.sud@221banimations.com +33 6 22 23 50 46 dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Ville Romans-sur-Isère