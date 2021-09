Estivareilles Musée d'histoire du 20e siècle - Résistance et Déportation Estivareilles, Loire Jeu “Mène ton enquête au Musée !” Musée d’histoire du 20e siècle – Résistance et Déportation Estivareilles Catégories d’évènement: Estivareilles

Loire

Jeu “Mène ton enquête au Musée !” Musée d’histoire du 20e siècle – Résistance et Déportation, 18 septembre 2021, Estivareilles. Jeu “Mène ton enquête au Musée !”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’histoire du 20e siècle – Résistance et Déportation

Pars à la recherche de l’objet mystère du musée carnet de bord en main.Attention : viens avec ton crayon à papier.

Jeu “Mène ton enquête au musée !” est gratuit, mais entrée du musée est payante : Enfant 6-12 ans : 2,50€ – Enfant -6 ans : gratuit – Adulte : 3,50 € au lieu de 4 €

Tu as entre 7 et 13 ans. Aucune énigme ne te résiste ? Cette enquête est faite pour toi ! Musée d’histoire du 20e siècle – Résistance et Déportation 456 route du Musée, 42380 Estivareilles, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Estivareilles Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Estivareilles, Loire Autres Lieu Musée d'histoire du 20e siècle - Résistance et Déportation Adresse 456 route du Musée, 42380 Estivareilles, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Estivareilles lieuville Musée d'histoire du 20e siècle - Résistance et Déportation Estivareilles