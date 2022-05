JEU – LUPIN DANS LA VILLE – ESCAPE GAME GÉANT

2022-06-19 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-19 15:30:00 15:30:00 Notre jeu d’énigmes familial arrive à Metz avec un scénario inédit qui oppose Arsène Lupin au grand Mage Cagliostro !

Choisissez votre camp et vivez une aventure exaltante, parsemée d’embûches, que vous résoudrez grâce à vos talents de déduction et de coopération.

Parcourez la ville et relevez des défis d’observation, de logique et de dextérité.

Cet escape game géant vous permettra de découvrir la ville de manière ludique en famille ou entre amis.

Inscription obligatoire jusqu'à 23h la veille de l'événement. Attention – Nombre de places limité ! evenement@creanim.net http://www.billetweb.fr/lupin-dans-la-ville-metz-escape…

