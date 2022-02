JEU-LIT Ludothèque – Espace Mosaïque

JEU-LIT Ludothèque – Espace Mosaïque, 25 février 2022, . JEU-LIT

Ludothèque – Espace Mosaïque, le vendredi 25 février à 01:00

Attention, une nouvelle formule pour Jeu-lit en 2022. La médiathèque se déplace à la ludothèque pour une matinée où se partagent jeux, animations et temps de lectures d’histoires. Pour ces vacances, nous avons choisi la thématique de la couleur qui apportera bonne humeur et gaieté au creux de l’hiver ! Tout public à partir de 3 ans. Attention, une nouvelle formule pour Jeu-lit en 2022. La médiathèque se déplace à la ludothèque pour une matinée où se partagent jeux, animations et temps de lectures d’histoires. […] Ludothèque – Espace Mosaïque Ludothèque – Espace Mosaïque, Cugnaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T01:00:00 2022-02-25T00:59:00

Détails Autres Lieu Ludothèque – Espace Mosaïque Adresse Ludothèque – Espace Mosaïque, Cugnaux lieuville Ludothèque – Espace Mosaïque

Ludothèque – Espace Mosaïque https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//