Jeu – L’évasion de l’Ouroboros Piscine Saint-Nicolas Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

Nuit des musées

Jeu – L’évasion de l’Ouroboros Piscine Saint-Nicolas, 14 mai 2022 18:00, Laval. Nuit des musées Jeu – L’évasion de l’Ouroboros Piscine Saint-Nicolas Samedi 14 mai, 18h00

Jeu en déambulation à faire en autonomie afin de retrouver le célèbre Ouroboros d’Henri Trouillard.

Le Manas ouvre ses portes et s’exporte à la piscine st-Nicolas ! Le célèbre Ouroboros d’Henri Trouillard a pris la fuite et à rejoint les créatures de Quentin Montagne à la piscine Saint-Nicolas.

Ce jeu en déambulation propose de découvrir l’œuvre de Quentin Montagne ainsi que les collections du MANAS avec les œuvres Autrefois n°1 et Autrefois n°2 d’Henri Trouillard, tout en levant le voile sur les coulisses de la piscine Saint-Nicolas. La baignade est également accessible en soirée ! JEU – L’ÉVASION DE L’OUROBOROS

Toute la soirée, 18h à 22h30

Durée : 1h

Tout public, en autonomie

Jeu en extérieur des bassins Piscine Saint-Nicolas https://www.agglo-laval.fr/envie-de-bouger/sport-et-loisirs/les-piscines-de-lagglo/la-piscine-saint-nicolas Saturday 14 May, 18:00

Piscine Saint-Nicolas ¡El Manas abre sus puertas y se exporta a la piscina de San Nicolás!

El famoso Ouroboros de Henri Trouillard ha huido y se ha unido a las criaturas de Quentin Montagne en la piscina Saint-Nicolas. Este videojuego de deambulación propone descubrir la obra de Quentin Montagne así como las colecciones del MANAS con las obras Antaño n de la 1 y Antaño n de la 2 de Henri Trouillard, levantando el velo sobre los bastidores de la piscina Saint-Nicolas.

El baño también es accesible por la noche!

JUEGO – EL ESCAPE DEL OUROBOROS Toda la noche, de 18:00 a 22:30 Duración: 1h Todo público, en autonomía Juego al aire libre de las piscinas Sábado 14 mayo, 18:00 137 Boulevard Jourdan, 53000 LAVAL 53000 Laval Pays de la Loire

Détails Heure : 18:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Laval, Mayenne, Nuit des musées Autres Lieu Piscine Saint-Nicolas Adresse 137 Boulevard Jourdan, 53000 LAVAL Ville Laval

Piscine Saint-Nicolas Laval https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

Jeu – L’évasion de l’Ouroboros Piscine Saint-Nicolas 2022-05-14 was last modified: by Jeu – L’évasion de l’Ouroboros Piscine Saint-Nicolas Piscine Saint-Nicolas 14 mai 2022 18:00 Laval Mayenne nuit musées nuit musées

Laval