Nuit des musées Jeu – Le Pliou Musée du vieux château – musée d’art naif Samedi 14 mai, 17h30

Le papier se fait la part belle au MANAS !

Le papier se fait la part belle au MANAS avec l’installation toute en légèreté du CRIMP ! Suivez les numéros indiqués par votre cocotte en papier, elle vous indiquera le parcours à suivre dans le musée.

L ‘Art Naïf avec ses grands représentants (Rousseau, Séraphine, Bombois, Vivin…), ainsi que les brésiliens et ceux d’Europe de l’Est côtoient l’Art Singulier, concept apparu dans les années 1970.

Saturday 14 May, 17:30

L ‘Naïve Art with his big(great) representatives (Rousseau, Séraphine, Bombois, Vivin), as well as Brazilians and those of the Eastern Europe is next(go alongside) to Peculiar Art, to concept appeared in 1970s.

¡El papel juega un papel importante en MANAS con la instalación ligera del CRIMP! Siga los números indicados por su olla de papel, ella le indicará el camino a seguir en el museo.

Sábado 14 mayo, 17:30

Place de la Trémoille, 53000 Laval 53000 Laval Pays de la Loire