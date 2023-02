Jeu – L’Affaire du Poisson d’Avril, 2 avril 2023, Saint-Brieuc Saint-Brieuc.

Jeu – L’Affaire du Poisson d’Avril

Saint-Brieuc Cotes-d’Armor

2023-04-02 12:00:00 – 2023-04-02 17:45:00

Saint-Brieuc

Cotes-d’Armor

Saint-Brieuc

GNome Prod organise pour la première fois, une manifestation inédite, ludique et participative pour (re)découvrir le patrimoine et l’histoire de Saint Brieuc.

“On l’a retrouvé mort hier soir, assis sur son tabouret, les yeux livides…comme revenu d’une soirée un peu trop arrosée. Beaucoup disent qu’il aimait fréquenter dans la nuit, le café Samson, place du Martray […]

Vous avez été invités à seconder le commissaire de police Poulain et sa brigade pour cette enquête. Retrouvez des indices, interrogez les suspects et déterminez le responsable de ce crime !

Dans ce jeu d’enquête grandeur nature vous serez confrontés à de l’escapegame, des énigmes, de l’aventure, du théâtral et de la bonne ambiance dans la ville de saint Brieuc.

Dans le cadre de cette activité, des éléments de l’enquête sont destinés aux plus jeunes.

Inscription obligatoire.

https://www.facebook.com/events/549622703587283

Saint-Brieuc

