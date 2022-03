Jeu – La nuit de l’uchronie Musée de la Grande Guerre Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Seine-et-Marne

Jeu – La nuit de l’uchronie Musée de la Grande Guerre, 14 mai 2022, Meaux. Jeu – La nuit de l’uchronie

Musée de la Grande Guerre, le samedi 14 mai à 19:30

Durant quatre années, des batailles ont été gagnées, d’autres perdues. Elles ont coûté des vies, des territoires, elles ont déterminé des stratégies et des alliances. Dans la peau d’officiers de la Première Guerre mondiale, vous serez amenés à faire des choix qui changeront peut-être le cours de l’histoire. La Nuit européenne des musées 2022 sera la nuit de l’uchronie : saurez-vous prendre les bonnes décisions ?

Entrée libre, sans inscription

La Nuit européenne des musées 2022 sera la nuit de l’uchronie : saurez-vous prendre les bonnes décisions pour changer l’histoire ? Musée de la Grande Guerre Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Meaux, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée de la Grande Guerre Adresse Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Ville Meaux lieuville Musée de la Grande Guerre Meaux Departement Seine-et-Marne

Musée de la Grande Guerre Meaux Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meaux/

Jeu – La nuit de l’uchronie Musée de la Grande Guerre 2022-05-14 was last modified: by Jeu – La nuit de l’uchronie Musée de la Grande Guerre Musée de la Grande Guerre 14 mai 2022 Meaux Musée de la Grande Guerre Meaux

Meaux Seine-et-Marne